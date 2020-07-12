В общежитии одного из киевских университетов зафиксирована вспышка COVID-19

Пока неизвестно, где находится часть людей из числа больных и контактных лиц.

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксирована вспышка заболевания COVID-19.

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Всего в общежитии обнаружено пять больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех сейчас неизвестно", - сообщили в управлении.

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Как отмечается, установлен круг контактных лиц в общежитии - всего их 13.

"Для решения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение шести из них сейчас неизвестно", - сообщили в ГУ ГСЧС столицы.

В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.

Как сообщал УНИАН, в столице из-за вспышки заболевания на COVID-19 закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина.

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