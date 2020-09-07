Опасные симптомы проявились еще у трех человек, с которыми контактировала пациентка.

В Николаеве врачи более недели отказывались диагностировать коронавирус у сотрудницы городского совета и предоставить больничный.

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Как сообщает местный сайт «Шиповник», об этом в Facebook рассказала сама пациентка Оксана Лютова.

По словам женщины на третий день после ухудшения состояния здоровья она обратилась к врачу, который отказался выписывать больничный и заявил, что у нее «не корона»:

«В первый день (ср.) вечером температура 38,3 (здесь и дальше указываю максимальную за день). Второй (чт.) 37,4; Третий (пт.) я пошла к врачу. Чувствовала себя более-менее. Врач мне сказал, что у меня не корона. Запись в карту не делала. Сказала что, на один день больничный давать не будет. Я пришла домой после больницы, у меня температура 38», – отметила она.

На четвертый день легкие симптомы проявились у ее ребенка, а также еще у двух человек из ее окружения.

На шестой день женщина должна была выйти на работу, ведь больничный ей так и не предоставили.

«Шестой (пн.) я должна была уже выйти на работу, т. к. врач мне не дал больничный. Но я дома. Я позвонила своему врачу: сообщила, что от меня заболели трое. Спросила за тест на корону. Она сказала, что у меня не корона! И вообще у меня нет показаний! Я не приехала из-за границы, не контактировала с подтвержденным коронавирусником. Платных сколько хочу, но не бесплатных!», – отметила она.

На девятый день девушка решила сделать платный тест ПЛР в частной лаборатории.

Тем временем женщина, которая контактировала с Лютовой, заявила, что после обращения в больницу с жалобами на высокую температуру врачи не предоставили должного обследования.

«Подруга не отлежалась. На восьмой день у нее температура 38 с гаком. Три дня пьет антибиотик. Температура практически не сбивается. В груди жжет. Жаропонижающие не сильно помогают. Тут я еще ее «обрадовала», что не чувствую запахи. Она к врачу. Тот не предлагает ей тест, КТ, рентген. А заявляет, что по протоколу, она должна прийти на обследование через 10 дней! Медсестра на высказывание, что антибиотик не помогает и печет в груди, отвечает: «Мы что тут в дурдоме сидим, я что так должна и написать. Печет в груди?», - рассказывает девушка.

«Что получается, тесты просто-напросто не делаются? А всех заболевших пытаются быстрей отфутболить? Всем заболевшим поют одну и ту же заезженную мантру: «У вас не коронавирус!», – заключает Лютова.

Платный тест Оксаны на коронавирус оказался положительным. Она заплатила за него 1820 гривень. Лишь после этого медики начали проявлять к ней интерес.

«На 9-й день мне открыли больничный! Даже не остановила моя утренняя температура 36,7. В понедельник у меня КТ (комп. томогр. легких). Начала сегодня курс антибиотиков. Чувствую себя хорошо. Если б еще вчера не температура 37,2 (вечером), то вообще все было бы замечательно. А ведь я неделю как должна была ходить на работу», - рассказывает она.

Что делать при подозрении на коронавирус

В Минздраве ранее обновили алгоритм действий для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию:

Позвоните семейному врачу. Семейный врач вас проконсультирует и решит, необходима ли госпитализация.

Также при необходимости медик приедет к пациенту.

Вызов мобильной бригады для забора образцов для теста на коронавирусную инфекцию. Далее образцы передают в лабораторию.

После получения результатов теста, в случае подтверждения коронавируса, предусмотрено предоставление медицинской помощи зараженному лицу.

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Автор: Дмитрий Захаров