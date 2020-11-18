В Кривом Роге медики "скорой помощи" отказали пожилой пациентке в госпитализации. Отказ ей объяснили просто - нет мест в больнице.
Об этом во время брифинге 18 ноября рассказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.
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Ярослав Кучер рассказал, что медики "скорой" приехали к бабушке, которая уже несколько дней температурила, кашляла и уже тяжело дышала. Фельдшер на вызове вколол ей антибиотик. Лучше женщине не стало, поэтому она попросилась в больницу.
"Мы вас госпитализируем, как только где-то появится место", - сказали ей медики.
Подобная история произошла в Запорожье. "Скорая" отказалась приезжать к бабушке, которая находилась в тяжелом состоянии.
Еще одна история имела место в Днепропетровской области. Женщине, которая имела двустороннее воспаление легких и температуру 39, отказали в госпитализации, объяснив это отсутствием мест в больнице.
Лишь после того, как родные пациентов пожаловались на действия работников "скорой", женщин госпитализировали. Сейчас они проходят курс лечения в стационаре.
Коронавирус в Украине: что известно
- 53-летняя женщина умерла возле реанимационного отделения Боярской больницы. Ее отказались госпитализировать. По словам родственников, перед этим несколько дней подряд бригада "скорой" отказывалась приезжать на вызов и отсылала к семейному врачу.
- В Украине за сутки госпитализировали 1668 пациентов с коронавирусом. Это новый антирекорд. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 17 ноября, тогда в больницу попали 1610 человек.
- За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 496 человек, зафиксировано 256 летальных случаев, 8096 пациентов выздоровели.
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