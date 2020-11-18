Только после жалобы на действия медиков "скорой" больных госпитализировали.

В Кривом Роге медики "скорой помощи" отказали пожилой пациентке в госпитализации. Отказ ей объяснили просто - нет мест в больнице.

Об этом во время брифинге 18 ноября рассказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Читайте также"Можно на улице лечить, лишь бы грамотно": известный харьковский врач рассказал о борьбе с коронавирусом в Украине

Ярослав Кучер рассказал, что медики "скорой" приехали к бабушке, которая уже несколько дней температурила, кашляла и уже тяжело дышала. Фельдшер на вызове вколол ей антибиотик. Лучше женщине не стало, поэтому она попросилась в больницу.

"Мы вас госпитализируем, как только где-то появится место", - сказали ей медики.

Подобная история произошла в Запорожье. "Скорая" отказалась приезжать к бабушке, которая находилась в тяжелом состоянии.

Еще одна история имела место в Днепропетровской области. Женщине, которая имела двустороннее воспаление легких и температуру 39, отказали в госпитализации, объяснив это отсутствием мест в больнице.

Лишь после того, как родные пациентов пожаловались на действия работников "скорой", женщин госпитализировали. Сейчас они проходят курс лечения в стационаре.

Коронавирус в Украине: что известно

53-летняя женщина умерла возле реанимационного отделения Боярской больницы. Ее отказались госпитализировать. По словам родственников, перед этим несколько дней подряд бригада "скорой" отказывалась приезжать на вызов и отсылала к семейному врачу.

В Украине за сутки госпитализировали 1668 пациентов с коронавирусом. Это новый антирекорд. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 17 ноября, тогда в больницу попали 1610 человек.

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 496 человек, зафиксировано 256 летальных случаев, 8096 пациентов выздоровели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН