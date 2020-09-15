Всего количество правоохранителей, которые были инфицированы коронавирусом, составляет на сегодняшний день 4265 человек.

В украинских правоохранительных органах зафиксировано 111 новых случаев коронавирусной болезни, что стало рекордным количеством за сутки.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Наибольшее количество больных за прошедшие сутки выявлено в Днепропетровской, Тернопольской, Хмельницкой областях и в Киеве.

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«С начала пандемии COVID-19 среди правоохранителей выявлено 4265 заболевших, выздоровели - 3810, умерли от коронавирусной болезни 11 человек», - говорится в сообщении.

Отметим, в ВСУ за сутки выявили 29 новых случаев COVID-19, один военный умер. Согласно сообщению Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook, среди новых больных в учреждениях здравоохранения находится 6 человек, на лечении на дому под наблюдением медицинской службы - 23 человека.

Также в армии зафиксирован седьмой летальный случай от коронавируса: в Белой Церкви на Киевщине умер работник Вооруженных сил. Он болел с 3 сентября 2020 г, проходил лечение в городской больнице, имел хронические сопутствующие заболевания.

По состоянию на 15 сентября в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 662 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 729 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 1 тыс. 575 человек.

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Автор: Инна Андалицкая