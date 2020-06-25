В Минздраве заявляют об улучшении качества оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в Украине

По словам Степанова, после роста числа больных не будет увеличиваться число тех, кто требует подключения к аппаратам ИВЛ.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет об улучшении качества оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил в ходе традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

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«Министр здравоохранения сообщил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с COVID-19, и даже после роста числа больных не будет увеличиваться число тех, кто требует подключения к аппаратам ИВЛ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 25 июня зарегистрировано 40 тыс. 8 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 67 летальных, 17 тыс. 758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая.

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