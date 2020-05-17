Степанов утверждает, что в стационарах больных COVID-19 лечат за счет государства
Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что лечение больных COVID-19 в стационарах происходит за счет государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
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«Государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусной болезнью COVID-19. У нас было принято четыре пакета, так называемых, для лечения больных COVID-19: это стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, пакет отдельный по мобильным бригадам и четвертый пакет - это стационарная помощь больным, которые лечились в апреле, но лечились в больницах, которые не вошли в состав опорных для лечения больных COVID-19», - заявил Степанов.
По его словам, в стоимость этих пакетов входит «вся стоимость лечения, согласно перечню лекарственных средств, утвержденных на национальном уровне в наших национальных стандартах», а также зарплата, которая включает и 300-процентную надбавку для врачей.
«Поэтому все без исключения лечение в стационарных условиях больных COVID-19 полностью происходит за счет государства», - подчеркнул Степанов.
Министр отметил, что сейчас идет процесс заключения Национальной службой здоровья договоров с медучреждениями. «По некоторым уже пошли средства, чтобы наши врачи, медицинские работники получили повышенную зарплату», - добавил он.
«Мы считаем, что уже на этой неделе все без исключения договоры будут заключены, и все средства будут перечислены непосредственно медицинским учреждениям», - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксированы 433 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Украине сейчас подтвержден 18 291 случай болезни COVID-19.
Количество умерших от коронавируса составляет 514 человек. В то же время 5 116 пациентов выздоровели.
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