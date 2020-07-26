Распространение коронавируса через воду в бассейнах не доказано – Минздрав

Возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей.

Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают о том, что нет доказательств того, что возбудитель COVID-19 распространяется через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобном.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют.

«Заразиться COVID-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Болезнь передается, в основном через мелкие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора. То есть, если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться... Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось. Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбудитель новой коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде, находятся на суше.

В ЦОС подчеркнули, что защититься от коронавируса SARS-CoV-2 поможет: дистанцирование, регулярное мытье рук с мылом или обработка их антисептиком с содержанием спирта, соблюдение правил респираторной гигиены.

Напомним, по состоянию на утро 26 июля в Украине зафиксировано 64 849 случаев коронавирусной инфекции. 1605 случаев – смертельные.

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