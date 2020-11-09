Согласно данным НСЗУ, за последние месяцы уровень заболеваемости коронавирусной болезнью существенно вырос.

В Украине в октябре выявлено вдвое больше больных COVID-19, чем в сентябре, число госпитализированных выросло на 80% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

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«За последние месяцы уровень заболеваемости COVID-19 существенно вырос. В течение октября выявлено более 180 тыс. новых случаев, что вдвое больше, чем в сентябре», - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в октябре, по сравнению с сентябрем выросло почти на 80%. В октябре госпитализировали 51 тыс. 082 пациента.

Из общего количества пациентов, которых лечили в октябре, 55% были подключены к источнику кислорода, более 4 тыс. - к аппарату ИВЛ, 9,5 тыс. лечились в отделении интенсивной терапии. В НСЗУ указывают, что доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 17%.

Загруженность больниц инфицированными COVID-19

Кроме того в Украине в октябре одна медицинская бригада в среднем оказывала помощь 26 пациентам с COVID-19, а в сентябре - 16.

«Стационарную помощь пациентам с COVID-19 в октябре предоставляли 2 тысячи 213 медицинских команд. Средняя нагрузка на одну медицинскую команду - почти 26 пациентов. Для сравнения, в сентябре это нагрузка составляла более 16 пациентов на медицинскую команду», - говорится в сообщении.

Указывается, что рекомендуемая нагрузка составляет 20 пациентов. Именно по такому показателю рассчитывались тарифы на оплату услуг больниц, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

В Нацслужбы здоровья отметили, что несмотря на разный уровень нагрузки в различных регионах с октября для оплаты применяют корректирующие коэффициенты за загруженность медицинских команд.

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«Если количество пациентов в месяц превышает 20 на одну команду, учреждение получает больше денег. Например, коэффициент за предоставление медицинской помощи более чем 60 пациентам на команду в месяц составляет 2,16. То есть выплата такому учреждению увеличивается более чем два раза», - добавили в НСЗУ.

В октябре таких учреждений было 20. Самая высокая нагрузка на Одесскую инфекционную больницу - 129 пациентов на одну команду. Это означает, что одновременно один врач во время своей смены оказывает помощь почти ста пациентам. Такая нагрузка на врачей приводит к значительной усталости и истощению. Для обеспечения безопасности врачей Национальная служба рекомендует расширять количество команд в больницах, которые оказывают помощь большому количеству пациентов. Кроме того, увеличивая количество команд, учреждение получит большую оплату за медицинскую помощь.

В ноябре учреждения, в которых нагрузка на одну команду в октябре составляла более 20 пациентов, смогут создать дополнительные команды без анестезиологов. Таким образом пациенту будут уделять больше внимания, а врач будет огражден от выгорания.

Так как количество подтвержденных случаев COVID-19 растет, соответственно увеличивается и количество больниц, которые оказывают помощь пациентам. На сегодня договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 429 медучреждений. В мае таких больниц было 240. С апреля за стационарное лечение пациентов с COVID-19 НСЗУ выплатила более 4,5 млрд грн.

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Автор: Константин Гончаров