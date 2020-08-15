В Минздраве призвали регионы подготовиться ко второй волне COVID-19 в Украине

Больницам поручили как можно скорее заключить договора с Нацслужбой здоровья.

Больницам второй волны, которые будут принимать больных COVID-19, поручили как можно быстрее заключить договоры с Национальной службой здоровья.

Как сообщается в Telegram-канале министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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На нем шла речь о росте количества больных и госпитализированных в учреждения здравоохранения.

«В связи с этим вчера состоялось совещание по подготовке больниц второй волны. Министерство здравоохранения призвало все регионы срочно провести необходимые подготовительные процессы для того, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь больным COVID-19. Для этого Комиссия поручила как можно скорее заключить договора с Национальной службой здоровья больницам второй волны, которые приобщаются к лечению больных COVID-19», - написал Немчинов.

Также на заседании через видеосвязь проинформировали о ситуации в регионах главы Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ровенской и Одесской облгосадминистраций.

«Комиссия выразила обеспокоенность стремительным ростом заболевания в этих регионах. Было отмечено, что нужно усилить информирование населения и меры предосторожности», - добавил министр.

Кроме того, Немчинов предложил провести отдельное заседание Комиссии, чтобы обсудить вопрос о начале учебного года, а также утилизации масок и других отходов в школах и детских садах.

«Это заседание должно быть проведено после всеукраинского селекторного совещания, которое состоится в среду. Там Министерство образования и науки должно подготовить доклад о состоянии подготовки к учебному году», - уточнил он.

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Автор: Инна Андалицкая