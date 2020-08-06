В Минздраве планируют в сентябре выйти на 25 тысяч ПЦР-тестирований в сутки

Ранее проводилось только 200 тестирований в сутки.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что в сентябре планируется выйти на 25 тысяч ПЦР-тестирований в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил во время брифинга в рамках рабочей поездки во Львов, который транслировался на странице Минздрава в Facebook.

Говоря о ПЦР-тестировании, министр отметил: "Когда я возглавил Министерство здравоохранения, мы делали 200 тестирований в сутки ... Сегодня было сделано почти 18 тысяч тестирований за сутки. Задача, которая поставлена, чтобы мы уже в сентябре вышли где-то на 25 тысяч тестирований в сутки".

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Он добавил, что было утверждено алгоритмы, согласно которым максимально быстро и без проволочек тестирование должно проводиться для людей с симптоматикой коронавируса.

"Конечно, оно (промедление - УНИАН) возникает, потому что не хватает людей, которые могут делать, не хватает оборудования", - сказал министр.

Он добавил, что хоть за 4 месяца и было в разы увеличено количество тестирований, но "действительно есть проблемы".

"Мы четко знаем, каким образом их решать", - заверил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро четверга, 6 августа, в Украине официально подтверждено 76 808 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1318 - обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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