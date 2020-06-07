В Минздраве рассказали, где за минувшие сутки выявлено больше всего новых заболевших COVID-19

В столице на данный момент выявлено 3 тыс. 418 случаев коронавирусной болезни.

За минувшие сутки наибольшее количество инфицированных коронавирусом человек выявлено во Львовской, Черновицкой областях и городе Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 68, Черновицкой области - 54, а также в городе Киеве - 43", - сказал он.

Как сообщается в Telegram-канале Минздрава, в настоящее время коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область - 1 тыс. 136 случаев; Волынская - 1 тыс. 52; Днепропетровская – 971; Донецкая – 231; Житомирская – 881; Закарпатская - 1 тыс. 322; Запорожская – 495; Ивано-Франковская - 1 тыс. 562; Кировоградская – 553; м. Киев - 3 тыс. 418; Киевская - 1 тыс. 784; Львовская - 2 тыс. 121; Луганская – 54; Николаевская – 309; Одесская – 996; Полтавская – 274; Ровенская - 2 тыс. 46; Сумская – 193; Тернопольская - 1 тыс. 275; Харьковская - 1 тыс. 251; Херсонская - 179; Хмельницкая – 518; Черновицкая - 3 тыс. 639; Черкасская – 460 и Черниговская область – 279 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 7 июня до Центра поступило 769 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 65 тыс. 105 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине на COVID-19 заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработники.

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