В Минздраве назвали регионы, где за прошедшие сутки было выявлено наибольшее количество случаев COVID-19

В целом в Украине заразились коронавирусом 4 тыс. 621 медик и 1 тыс. 725 детей.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в городе Киеве и Ривненской и Львовской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки было проведено 8 тыс. 015 тестирований на коронавирус, из них 6 тыс. 622 исследование проведено методом ПЦР и 1 тыс. 393 - ИФА-тестированием.

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«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 58, Ривненской области - 57 и Львовской области - 31», - добавил министр.

Кроме того по данным Минздрава в Украине инфицировались коронавирусом 4 тыс. 621 медик и 1 тыс. 725 детей.

«В целом заболели 1725 детей и 4621 медик», - заявил он.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на амбулаторном лечении всего находятся 1443 ребенка и 3757 медработников, инфицированных коронавирусом. Всего нуждались в госпитализации 282 ребенка и 864 медика.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались один ребенок и 26 медиков.

Отмечается, что из числа выздоровевших людей - 2 тыс. 354 медработника и 663 ребенка. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 1 июня зарегистрировано 24 тыс. 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 тыс. 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев заболевания.

За сутки зафиксировано 340 новых случаев заболевания.

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