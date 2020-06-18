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Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали область, в которой за сутки не нашли инфицированных COVID-19

10:42, 18 июня 2020
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COVID-19 в Украине заболели уже 34 тысячи человек / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе ЦОЗУ.

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За последние сутки в Николаевской области не обнаружили коронавирус у всех протестированных. Подозревают заболевание в 899 человек.

Тем временем, в Херсонской области на COVID-19 заболел только один человек.

Больше всего случаев с COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской области – 171, Закарпатской - 74 и Ривненской - 73.

Всего проведено 530 442 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 1563 случая;
  • Волынская область — 1610 случаев;
  • Днепропетровская область — 1021 случай;
  • Донецкая область — 349 случаев;
  • Житомирская область — 1154 случая;
  • Закарпатская область — 1882 случая;
  • Запорожская область — 541 случай;
  • Ивано-Франковская область — 1893 случая;
  • Кировоградская область — 604 случая;
  • мг. Киев — 4084 случая;
  • Киевская область — 2119 случаев;
  • Львовская область — 3398 случаев;
  • Луганская область — 68 случаев;
  • Николаевская область — 323 случая;
  • Одесская область — 1188 случаев;
  • Полтавская область — 287 случай;
  • Ровенская область — 2572 случая;
  • Сумская область — 236 случаев;
  • Тернопольская область — 1542 случая;
  • Харьковская область — 1707 случаев;
  • Херсонская область — 184 случая;
  • Хмельницкая область — 587 случаев;
  • Черновицкая область — 4135 случаев;
  • Черкасская область — 568 случаев;
  • Черниговская область — 448 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 июня 2020 года в Центр поступило 1101 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 75 574 сообщение о подозрении на COVID-19.

Данные ЦОС

Напомним, в Украине 18 июня утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 34 063. Количество случаев COVID-19 за последние сутки возросло более чем на 800 случаев.

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