Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали область, в которой за сутки не нашли инфицированных COVID-19

В целом в Украине зафиксирован очередной антирекорд. Больше всего случаев с COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской области – 171, Закарпатской - 74 и Ривненской - 73.

В Николаевской области за сутки не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦОЗУ.

Читайте такжеЗеленский рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса

За последние сутки в Николаевской области не обнаружили коронавирус у всех протестированных. Подозревают заболевание в 899 человек.

Тем временем, в Херсонской области на COVID-19 заболел только один человек.

Больше всего случаев с COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской области – 171, Закарпатской - 74 и Ривненской - 73.

Всего проведено 530 442 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 1563 случая;

Волынская область — 1610 случаев;

Днепропетровская область — 1021 случай;

Донецкая область — 349 случаев;

Житомирская область — 1154 случая;

Закарпатская область — 1882 случая;

Запорожская область — 541 случай;

Ивано-Франковская область — 1893 случая;

Кировоградская область — 604 случая;

мг. Киев — 4084 случая;

Киевская область — 2119 случаев;

Львовская область — 3398 случаев;

Луганская область — 68 случаев;

Николаевская область — 323 случая;

Одесская область — 1188 случаев;

Полтавская область — 287 случай;

Ровенская область — 2572 случая;

Сумская область — 236 случаев;

Тернопольская область — 1542 случая;

Харьковская область — 1707 случаев;

Херсонская область — 184 случая;

Хмельницкая область — 587 случаев;

Черновицкая область — 4135 случаев;

Черкасская область — 568 случаев;

Черниговская область — 448 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 июня 2020 года в Центр поступило 1101 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 75 574 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Украине 18 июня утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 34 063. Количество случаев COVID-19 за последние сутки возросло более чем на 800 случаев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram