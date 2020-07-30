В Минздраве назвали единственный способ уберечься от коронавируса

По словам Степанова, никакие ограничительные меры не будут эффективными, если их не будут соблюдать.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил обеспокоенность антирекордным количеством случаев коронавируса (COVID-19) за последние сутки.

Как заявил он на брифинге, единственный способ уберечься от таких цифр – это четко придерживаться правил карантина, установленных в Украине.

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"Вирус передается только одним способом. Поэтому существует единственный способ, как можно от него защититься – это маска, социальная дистанция, антисептик. Другого нет ни в Украине, ни в мире", – подчеркнул Степанов.

По его словам, никакие ограничительные меры не будут эффективными, если их не будут соблюдать.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 июля в Украине официально подтверждены 68 794 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 197 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

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