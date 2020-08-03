Вспышка COVID-19 в мэрии Одессы: болезнь диагностировали у вице-мэра, еще два на самоизоляции

Прогнозируется значительное ухудшение эпидситуации. Из-за высокой нагрузки в инфекционной больнице уже произошло аварийное отключение системы кислородной терапии.

В Одессе COVID-19 диагностировали у и. о. вице-мэра, еще два вице-мэра находятся на самоизоляции.

Как сообщил УНИАН представитель мэрии, ПЦР-обследование подтвердило, что коронавирусом инфицирован и.о. заместителя городского головы Дмитрий Жеман, который также является руководителем директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета.

Чиновник, по данным источника, сейчас чувствует себя нормально и находится дома.

"Он работает дистанционно", - заявил представитель мэрии.

Кроме того, по его данным, сейчас на самоизоляции находятся еще два вице-мэра. Это Светлана Бедрега, которая также является директором департамента финансов горсовета, и 37-летний Павел Вугельман.

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Как заявила сегодня во время заседания оперативного штаба директор департамента здравоохранения горсовета Елена Якименко, в Одесском регионе, в целом, и в Одессе, в частности, ожидается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации, что связано с распространением COVID-19.

"К сожалению, прогноз дальнейшего развития эпидситуации по региону неблагоприятный", - сказала она.

По ее словам, если июльская тенденция прироста заболевших сохранится, то в августе ожидается увеличение инфицированных коронавирусом более чем на 1 тыс. человек и превысит 2 тыс., а число госпитализированных достигнет 200.

Чиновница также сообщила, что 29 июля в 15.50 в Одесской городской инфекционной больнице из-за технических неполадок на 3 минуты отключилась система высокопоточной кислородной терапии.

"Это произошло в результате высокой нагрузки, которая вызвала переключение на резервную систему...", - сказала Якименко, добавив, что отключение не сказалось на состоянии пациентов.

В частности, в указанной больнице, по ее словам, достаточно кислородных концентраторов, которые могут полностью компенсировать подобное краткосрочное отключение. В настоящее время все системы работают в штатном режиме.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, по состоянию на утро 3 августа, в Одесской области зарегистрировано 3492 случая COVID-19. Из них 1108 человек - жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 68 новых случаев заболевания, из них 36 - у одесситов, 32 - у жителей районов области.

На лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 158 пациентов с COVID-19. Из них 34 человека - в тяжелом состоянии, 122 - в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном состоянии.

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За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка - 9-месячный мальчик госпитализирован в инфекционную больницу.

Также. По словам Якименко, 2 августа умерла инфицированная 87-летняя женщина с тяжелым течением COVID-19 и сопутствующими тяжелыми заболеваниями (сердечно-сосудистая патология). Кроме того, на прошлой неделе - умерли от COVID-19 мужчина, 1962 г. р., и 83-летняя женщина.

Как сообщал УНИАН, 10 июля стало известно, что COVID-19 инфицирован руководитель департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Александр Ахмеров. Его супруга, депутат горсовета Светлана Осауленко заявила, что уходит на самоизоляцию.

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