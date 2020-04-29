Из-за эпидемии в Украине возник дефицит донорской крови
19:56, 29 апреля 2020Страна
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Отмечается, что сдавать кровь во время карантина безопасно, если придерживаться общих мер безопасности.
Украинским медучреждениям не хватает донорской крови / фото УНИАН
Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни в украинских медицинских учреждениях возник дефицит донорской крови.
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Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале Министерства здравоохранения Украины, посвященном борьбе с коронавирусом.
В министерстве отметили, что сдавать кровь во время карантина безопасно, если придерживаться общих мер безопасности.
"Одна доза может спасти сразу трех человек. Пожалуйста, позаботьтесь о тех, кому особенно нужна ваша помощь", - подчеркнули в ведомстве.
В Минздраве также напомнили, что постановлением правительства донорам разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина. Поэтому те, кто планирует сдать кровь, могут без проблем добраться для этого в больницу.
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