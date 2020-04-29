Из-за эпидемии в Украине возник дефицит донорской крови

Отмечается, что сдавать кровь во время карантина безопасно, если придерживаться общих мер безопасности.

Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни в украинских медицинских учреждениях возник дефицит донорской крови.

Читайте такжеВ Днепре инфицированная коронавирусом женщина родила здорового малыша

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале Министерства здравоохранения Украины, посвященном борьбе с коронавирусом.

В министерстве отметили, что сдавать кровь во время карантина безопасно, если придерживаться общих мер безопасности.

"Одна доза может спасти сразу трех человек. Пожалуйста, позаботьтесь о тех, кому особенно нужна ваша помощь", - подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве также напомнили, что постановлением правительства донорам разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина. Поэтому те, кто планирует сдать кровь, могут без проблем добраться для этого в больницу.

Читайте также: