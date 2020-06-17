В медкомиссии Киева считают, что в случае роста заболеваемости COVID-19 местные выборы и ВНО нужно перенести

Гелевей заявил, что надо отслеживать ситуацию и надеяться, что не будет резкого увеличения заболеваемости COVID-19.

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевского городского совета от ВО «Свобода» Олег Гелевей считает, что в случае стремительного роста заболеваемости COVID-19 проведение местных выборов и внешнего независимого оценивания нужно перенести.

Об этом Гелевей сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

«Относительно ВНО вы знаете, что у нас уже отменили пробное ВНО. На сегодняшний момент все наши представители, в частности, из Министерства образования утверждают, что ВНО будет. Я считаю, что, если не будет резкой вспышки коронавирусной инфекции, то можно добиться, все же, ограничительных и противокарантинных мер, чтобы ВНО провести», - сказал он.

Гелевей отметил, что проводить ВНО следует с соблюдением социального дистанцирования, а также обязательным ношением масок и обработкой рук антисептиками.

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«Если в Украине будет более 20 тыс. активных больных (сейчас 17 тыс. 348 - УНИАН), то большое будет вопрос не только к ВНО, но и для проведения тех же местных выборов. Потому что мы знаем, что в очень многих странах мира те или иные выборы - местные, парламентские, президентские - были ли отсрочены или вообще отменены. Очень хотелось, чтобы этого не было», - подчеркнул он.

Гелевей также сказал, что в случае ухудшения ситуации ВНО можно перенести на осень.

«Если надо будет это перенести на сентябрь-октябрь, то так и надо будет сделать. Давайте смотреть на ситуацию и надеяться, что все же не будет резкого увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Украине более 379 тыс. человек зарегистрировались для прохождения основной сессии внешнего независимого оценивания с 25 июня.

Сегодня, 17 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не видит оснований для отмены ВНО.

Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.

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