В Лукьяновском СИЗО обнаружили коронавирус

У всех контактных лиц также взяли тесты на COVID-19.

В Лукьяновском следственном изоляторе Киева обнаружили сразу два случая инфицирования коронавирусом.

Об этом в комментарии ТСН сообщили в Офисе Омбудсмена.

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«Мы получили официальную информацию от государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" о том, что сегодня подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника. У них положительные результаты теста на коронавирус», – говорится в сообщении.

У всех контактных лиц также взяли тесты на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 28 июля, в Украине официально подтверждены 66 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 919 – обнаружены за минувшие сутки.

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