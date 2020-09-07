Сотни взрослых и детей посадили на изоляцию на 14 дней.

В оздоровительном лагере в Запорожской области произошла вспышка коронавируса - там обнаружили три случая COVID-19.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Три сотни взрослых и детей посадили на 2-недельную изоляцию. Первыми симптомы заболевания обнаружили у тренера, который привез детей. Его вместе с сыном, у которого также диагностировали болезнь, отправили на самоизоляцию.

За выходные эпидемиологи обследовали всех детей и персонал оздоровительного лагеря: коронавирус обнаружили еще у одного 13-летнего парня.

Коронавирус у детей известно

В Черновцах, которые находятся в «красной» карантинной зоне, около 100 граждан приняли участие в пикете под зданием областной государственной администрации с требованием отменить дистанционное обучение в школах региона и перейти к очной формы.

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Во время сезона эпидемии ОРВИ осенью текущего года дети начнут массово выявлять симптом, характерный для коронавируса. Врач отметил, что, поскольку из-за эпидемии коронавируса в обществе сложилось мнение, что "кашель равнj COVID-19", этот симптом будут связывать именно с ним.

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Автор: Виктория Гордиенко