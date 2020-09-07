В оздоровительном лагере Запорожской области обнаружили три случая коронавируса
В оздоровительном лагере в Запорожской области произошла вспышка коронавируса - там обнаружили три случая COVID-19.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Три сотни взрослых и детей посадили на 2-недельную изоляцию. Первыми симптомы заболевания обнаружили у тренера, который привез детей. Его вместе с сыном, у которого также диагностировали болезнь, отправили на самоизоляцию.
За выходные эпидемиологи обследовали всех детей и персонал оздоровительного лагеря: коронавирус обнаружили еще у одного 13-летнего парня.
Коронавирус у детей известно
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