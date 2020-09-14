Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, инфекционист Андрей Александрин уверен: государственные карантинные мероприятия хаотичны и неэффективны, поэтому более массовая эпидемия уже на подходе.
Читайте такжеКашель и коронавирус: врач выразил обеспокоенность из-за "популярного" симптома у детей
Относительно карантина в школах "конечное постановление главного санврача вышло 22 августа. Скажите, возможно ли за неделю подготовиться к учебному сезону?"- риторически спрашивает во время интервью Glavcom.ua доктор Александрин.
Дальнейшее развитие ситуации с заболеваемостью школьников, по мнению инфекциониста, неизбежно будет выглядеть так:
"Я уверен, ситуация будет такой: в конце сентября все школы закроются. Как инфекционист понимаю: в конце октября – начале ноября мы получим точно такую ситуацию, как была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных, и медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление самые высокие, и лечить его".
Также врач Александрин категорически отверг возможность того, что в ближайший год будет разработана успешная вакцина от вируса SARS-CoV-2. Зато специалист выразил убеждение, что будущее – за применением противовирусных препаратов, которые снижают вирусную нагрузку и тем помогают иммунной системе справиться с новой для нее инфекцией. А вовсе не за выработкой иммунитета путем вакцинации и не за наивной попыткой избежать инфицирования строгими карантинными мерами:
"Лично я больше надеюсь на то, что фармкомпании смогут в ближайшее время разработать эффективные противовирусные препараты, которые реально помогут снизить смертность. При этом я убежден: все наше население рано или поздно переболеет COVID-19".
Коронавирус в Украине: что известно
- COVID-19 вызывает симптомы, похожие на грипп, что затрудняет их дифференциацию. Коронавирус может вызвать высокую температуру, кашель, боль в теле, усталость, иногда - рвоту и диарею. И грипп, и COVID-19 могут вызвать пневмонию. В любом случае не занимайтесь самолечением, а прежде всего, звоните к врачу.
- По данным Минздрава, с начала пандемии по состоянию на утро 14 сентября на COVID-19 в Украине заболели 156 тыс. 797 человек, выздоровели 69 тыс. 543, умерли 3 тыс. 211. За прошедшие сутки зафиксировано 2 тыс. 462 новых случая COVID-19.
- 145 классов на карантине: в Минздраве призвали украинцев не откладывать прививки для детей (видео)
- В Украине за 2 недели обучения заболеваемость учителей и учащихся на коронавирус резко увеличилась – МОН
- Комаровский рассказал, как не допустить, чтобы ОРВИ перешла в пневмонию
- Врач объяснила, может ли больной гриппом "подцепить" коронавирус
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram