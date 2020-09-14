Также врач категорически отверг возможность того, что в ближайший год будет разработана успешная вакцина от вируса SARS-CoV-2.

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, инфекционист Андрей Александрин уверен: государственные карантинные мероприятия хаотичны и неэффективны, поэтому более массовая эпидемия уже на подходе.

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Относительно карантина в школах "конечное постановление главного санврача вышло 22 августа. Скажите, возможно ли за неделю подготовиться к учебному сезону?"- риторически спрашивает во время интервью Glavcom.ua доктор Александрин.

Дальнейшее развитие ситуации с заболеваемостью школьников, по мнению инфекциониста, неизбежно будет выглядеть так:

"Я уверен, ситуация будет такой: в конце сентября все школы закроются. Как инфекционист понимаю: в конце октября – начале ноября мы получим точно такую ситуацию, как была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных, и медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление самые высокие, и лечить его".

Также врач Александрин категорически отверг возможность того, что в ближайший год будет разработана успешная вакцина от вируса SARS-CoV-2. Зато специалист выразил убеждение, что будущее – за применением противовирусных препаратов, которые снижают вирусную нагрузку и тем помогают иммунной системе справиться с новой для нее инфекцией. А вовсе не за выработкой иммунитета путем вакцинации и не за наивной попыткой избежать инфицирования строгими карантинными мерами:

"Лично я больше надеюсь на то, что фармкомпании смогут в ближайшее время разработать эффективные противовирусные препараты, которые реально помогут снизить смертность. При этом я убежден: все наше население рано или поздно переболеет COVID-19".

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Автор: Виктория Гордиенко