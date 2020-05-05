В Кировоградской области COVID-19 обнаружили у 153 медиков

По всем случаям проводится эпидемиологическое расследование.

Кировоградской области положительный результат теста на COVID-19 обнаружили у 153 медиков.

Из них 60 человек выздоровели, а двое умерли. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации.

Также известно, что наибольшее количество больных было зафиксировано в частной клинике в Кропивницком - 50 человек, то есть 20% от общего количества работников. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях.

"Эта частная клиника не входит в перечень госпитальных баз, которые были определены для приема больных коронавирусом. После вспышки заболевания там была проведена проверка. Чтобы минимизировать дальнейшие риски распространения COVID-19, на прошлой неделе подписал распоряжение о рекомендации запретить дальнейшую госпитализацию пациентов в этом учреждении", – отметил председатель ОГА Андрей Балонь.

Читайте такжеThe Guardian: Восточная Европа пострадала от коронавируса меньше, чем Западная, почему?

В госпитальных базах работали лишь 42 из всех инфицированных медиков (30 - в Центральной городской больнице в Кропивницком и 12 - в областной больнице). Кроме того, известно, что среди общего количества больных медработников: 58 – медсестер, 42 – врача, 37 – санитаров, 16 – других специалистов.

Относительно течения болезни, то 64 медика, чувствуют себя удовлетворительно и находятся на лечении дома, а 26 находятся на госпитализации в состоянии средней тяжести. По всем случаям проводится эпидемиологическое расследование.

Отмечается также, что по состоянию на 5 мая в Кировоградской области лабораторным методом в целом подтверждено 401 случай заболевания коронавирусом. В том числе 154 больных уже выздоровели, а 19 скончались от осложнений.

Как сообщал ранее УНИАН, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 случаев заболевания COVID-19. Из всех выявленных случаев 316 (+13 в течение суток) - летальные, еще 1875 (+256 в течение суток) людей выздоровели.

Читайте также: