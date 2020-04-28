В Киевской области подтверждено 604 случая COVID-19, за сутки - 34 новых

С начала эпидемии в Киевской области от коронавируса умерли 13 человек, выздоровели 63.

В Киевской области по состоянию на 10:00 подтверждено 604 случая заболевания COVID-19, среди них за последние сутки 34.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации со ссылкой на данные областного лабораторного центра.

Читайте такжеНа Тернопольщине в Почаевской психоневрологической больнице количество зараженных COVID-19 выросло до 36 (видео)

В Обуховском районе зарегистрировано 105 случаев заболевания COVID-19;

в Киево-Святошинском - 218;

в Барышевском - 3;

в Белоцерковском - 5;

в Бориспольском - 14;

в Броварском - 21;

в Бородянском - 5;

в Васильковском - 10;

в Вышгородском - 7;

в Иванковском - 2;

в Макаровском - 11;

в Мироновском - 3;

в Кагарлыкском - 15;

в Переяслав-Хмельницком - 5;

в Полесском - 1;

в Рокитнянском - 1;

в Ставищенском - 7;

в Таращанском - 1;

в Згуровском - 1;

в Богуславском - 1;

в пгт Белая Церковь - 11;

в г. Бровары - 23;

в г. Борисполь – 27;

в с. Бородянка - 1;

в пгт Буча - 1;

в г. Березань - 1;

в г. Васильков - 13;

в пгт Володарка - 3;

в г. Вышгород - 9;

в пгт Ирпень - 20;

в г. Фастов - 5;

в пгт Ворзель - 1;

в пгт Гостомель - 3;

в пгт Коцюбинское - 1;

в пгт Ставище - 1;

в г. Кагарлык - 27;

в г. Переяслав - 6;

в пгт Рокитное - 2;

в пгт Иванков - 1.

На стационарном лечении находятся 134 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 470 человек.

Отмечается, что с начала эпидемии в Киевской области от коронавируса умерли 13 человек, выздоровели - 63.

За период с 14 марта в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 тыс. 163 образца биологических материалов людей, у которых подозревали инфицирование новым коронавиурсом, из них 70 - за последние сутки.

Установлено медицинское наблюдение за 3 тыс. 878 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 апреля зарегистрировано 9 тыс. 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

Читайте также: