В Киевской области подтверждено 604 случая COVID-19, за сутки - 34 новых
В Киевской области по состоянию на 10:00 подтверждено 604 случая заболевания COVID-19, среди них за последние сутки 34.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации со ссылкой на данные областного лабораторного центра.
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- В Обуховском районе зарегистрировано 105 случаев заболевания COVID-19;
- в Киево-Святошинском - 218;
- в Барышевском - 3;
- в Белоцерковском - 5;
- в Бориспольском - 14;
- в Броварском - 21;
- в Бородянском - 5;
- в Васильковском - 10;
- в Вышгородском - 7;
- в Иванковском - 2;
- в Макаровском - 11;
- в Мироновском - 3;
- в Кагарлыкском - 15;
- в Переяслав-Хмельницком - 5;
- в Полесском - 1;
- в Рокитнянском - 1;
- в Ставищенском - 7;
- в Таращанском - 1;
- в Згуровском - 1;
- в Богуславском - 1;
- в пгт Белая Церковь - 11;
- в г. Бровары - 23;
- в г. Борисполь – 27;
- в с. Бородянка - 1;
- в пгт Буча - 1;
- в г. Березань - 1;
- в г. Васильков - 13;
- в пгт Володарка - 3;
- в г. Вышгород - 9;
- в пгт Ирпень - 20;
- в г. Фастов - 5;
- в пгт Ворзель - 1;
- в пгт Гостомель - 3;
- в пгт Коцюбинское - 1;
- в пгт Ставище - 1;
- в г. Кагарлык - 27;
- в г. Переяслав - 6;
- в пгт Рокитное - 2;
- в пгт Иванков - 1.
На стационарном лечении находятся 134 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 470 человек.
Отмечается, что с начала эпидемии в Киевской области от коронавируса умерли 13 человек, выздоровели - 63.
За период с 14 марта в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 тыс. 163 образца биологических материалов людей, у которых подозревали инфицирование новым коронавиурсом, из них 70 - за последние сутки.
Установлено медицинское наблюдение за 3 тыс. 878 контактными лицами.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 апреля зарегистрировано 9 тыс. 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.
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