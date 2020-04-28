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В Киевской области подтверждено 604 случая COVID-19, за сутки - 34 новых

12:37, 28 апреля 2020
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REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации со ссылкой на данные областного лабораторного центра.

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  • В Обуховском районе зарегистрировано 105 случаев заболевания COVID-19;
  • в Киево-Святошинском - 218;
  • в Барышевском - 3;
  • в Белоцерковском - 5;
  • в Бориспольском - 14;
  • в Броварском - 21;
  • в Бородянском - 5;
  • в Васильковском - 10;
  • в Вышгородском - 7;
  • в Иванковском - 2;
  • в Макаровском - 11;
  • в Мироновском - 3;
  • в Кагарлыкском - 15;
  • в Переяслав-Хмельницком - 5;
  • в Полесском - 1;
  • в Рокитнянском - 1;
  • в Ставищенском - 7;
  • в Таращанском - 1;
  • в Згуровском - 1;
  • в Богуславском - 1;
  • в пгт Белая Церковь - 11;
  • в г. Бровары - 23;
  • в г. Борисполь – 27;
  • в с. Бородянка - 1;
  • в пгт Буча - 1;
  • в г. Березань - 1;
  • в г. Васильков - 13;
  • в пгт Володарка - 3;
  • в г. Вышгород - 9;
  • в пгт Ирпень - 20;
  • в г. Фастов - 5;
  • в пгт Ворзель - 1;
  • в пгт Гостомель - 3;
  • в пгт Коцюбинское - 1;
  • в пгт Ставище - 1;
  • в г. Кагарлык - 27;
  • в г. Переяслав - 6;
  • в пгт Рокитное - 2;
  • в пгт Иванков - 1.

На стационарном лечении находятся 134 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 470 человек.

Отмечается, что с начала эпидемии в Киевской области от коронавируса умерли 13 человек, выздоровели - 63.

За период с 14 марта в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 тыс. 163 образца биологических материалов людей, у которых подозревали инфицирование новым коронавиурсом, из них 70 - за последние сутки.

Установлено медицинское наблюдение за 3 тыс. 878 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 апреля зарегистрировано 9 тыс. 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

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