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В Киеве за сутки 110 новых случаев инфицирования COVID-19

10:25, 02 августа 2020
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В целом в больницы за минувшие сутки госпитализированы 12 пациентов / УНИАН

Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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На сегодня в столице уже 8452 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет
  • 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет
  • 2 девочки – 15 и 16 лет и 4 мальчиков от 3 до 11 лет.

В целом в больницы в минувшие сутки госпитализированы 12 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

По данным Кличко, за минувшие сутки выздоровели 13 человек, всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе -20. В Дарницком – 19. И в Соломенском районе – 13 случаев.

Как сообщал УНИАН, в Украине коронавирусом заболели уже 72 тысячи 168 человек, за минувшие сутки - 1 тысяча 112.

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