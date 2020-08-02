В Киеве за сутки 110 новых случаев инфицирования COVID-19

На сегодня в столице уже 8452 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 110 человек.

Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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На сегодня в столице уже 8452 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет

47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет

2 девочки – 15 и 16 лет и 4 мальчиков от 3 до 11 лет.

В целом в больницы в минувшие сутки госпитализированы 12 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

По данным Кличко, за минувшие сутки выздоровели 13 человек, всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе -20. В Дарницком – 19. И в Соломенском районе – 13 случаев.

Как сообщал УНИАН, в Украине коронавирусом заболели уже 72 тысячи 168 человек, за минувшие сутки - 1 тысяча 112.

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