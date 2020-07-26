В Киеве выявили почти сотню новых больных COVID-19

На сегодня в столице 7 тыс. 620 подтвержденных случаев COVID-19.

В Киеве - почти сотня новых больных COVID-19 / фото УНИАН

За минувшие сутки у 95 жителей Киева обнаружили коронавирус.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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«За минувшие сутки еще у 95 жителей Киева обнаружили коронавирус. На сегодня в столице уже 7 тыс. 620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил он.

Мэр уточнил, что среди заболевших в прошлые сутки 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет. И шесть мальчиков от 3 до 14 лет. Заболели, в частности, и два медика.

В больницы столицы были госпитализированы 10 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 18. В Шевченковском - 13 и в Печерском районе - 11 случаев», - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 июля в Украине зафиксировано 64 849 случаев коронавирусной инфекции. 1 605 случаев – смертельные.

На протяжении минувших суток подтвердились 920 новых случаев COVID-19.

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