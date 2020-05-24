В Киеве за сутки COVID-19 заболели еще 54 человека, всего – 2623 случая инфицирования

Вылечились за сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 358 жителей столицы.

В Киеве зарегистрировано 2 623 случая заболевания COVID-19, за сутки - 54 новых.

Об этом сообщил городской председатель Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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"Еще у 54 жителей Киева за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них – трое медиков. Один человек умер. Всего в столице за этот период 59 летальных случаев", - отметил он.

По словам Кличко, в прошедшие сутки коронавирусной болезнью заболели 26 женщин в возрасте от 21 до 81 лет, а также 22 мужчин в возрасте от 23 до 81 лет, три девушки в возрасте 10, 11 и 16 лет и три мальчика, которым 2,12 и 15 лет.

В больницы в минувшие сутки госпитализировали 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Мэр рассказал, что больше всего заболевших за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 12 больных, Святошинском – 10, в Деснянском районе - 9 случаев заболевания.

"Вылечились за сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 358 жителей столицы", - добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, за все время пандемии в Украине заболели 20 986 человек. Всего с начала эпидемии в Украине от вируса погибли 617 человек, выздоровели - 7 099.

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