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В Киеве коронавирус диагностировали уже у 1511 человек, за сутки – 17 новых случаев

11:15, 03 мая 2020
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Уже более 1500 киевлян заболели COVID-19 / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского председателя Виталия Кличко.

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«Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в Киеве уже 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди заболевших: 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет, шестимесячная девочка, а также 10 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет. В больницы столицы были госпитализированы 9 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 502 новых случая.

На данный момент коронавирусной болезнью в Украине болеют 10 078 человек. В то же время 1547 пациентов выздоровели. 288 случая – летальные.

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