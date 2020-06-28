В Киеве за сутки выявили 69 больных COVID-19

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 14 больных.

В Киеве за прошедшие сутки инфицирование коронавирусом выявлено еще у 69 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 4 тыс. 935.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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«Количество жителей столицы, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 69 человек. Четверо больных умерли», - отметил он.

По словам Кличко, на сегодня в Киеве уже 4 тыс. 935 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

«Заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, 33 мужчины от 21 до 85 лет, 6-летняя девочка и мальчик, которому 14 лет», - сообщил мэр.

Он уточнил, что среди заболевших за прошедшие сутки киевлян - двое медиков.

Кроме того, в больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 14 больных.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего COVID-19 преодолели 1547 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском - по 9 случаев.

«Внимательно относитесь к своему здоровью, придерживайтесь простых правил. Берегите себя!» - призвал Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 28 июня лабораторно подтверждены 42 тыс. 982 случая заболевания COVID-19, за сутки – 917 новых.

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