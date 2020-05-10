В Киеве за сутки выявили 34 больных COVID-19, три человека умерли

Всего в столице зафиксировано 1805 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки количество киевлян, у которых подтвердили заболевание COVID-19, возросло на 34 человека.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 34 человека. Среди них - двое медиков. Скончались за минувшие сутки трое больных. На сегодня в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 37 случаев - летальные», - сообщил Кличко.

Он уточнил, что среди заболевших за минувшие сутки - 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. В больницы столицы были госпитализированы 15 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко добавил, что вылечились за прошедшие сутки четверо жителей Киева. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 138 человек.

«В последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности», - отметил Кличко и призвал киевлян не пренебрегать своим здоровьем.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 мая в Украине лабораторно подтверждено 15 232 случая заражения коронавирусом. 391 случай – летальный. За сутки от болезни погибли 15 человек.