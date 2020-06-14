В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 заболели 66 человек, один пациент умер

На сегодня в столице уже 3 904 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

За прошедшие сутки еще у 66 жителей Киева подтвердили коронавирусную инфекцию, один человек скончался.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

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"Среди заболевших: 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет. И три девочки - одной 4 года, двоим - по 11. 25 мужчин от 18 до 62 лет. И мальчик, которому 9 лет. Заболели, в частности, и 6 медиков", - говорится в сообщении.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные находятся в режиме самоизоляции под контролем врачей.

На сегодня в Киеве уже 3 904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 88 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 12. В Соломенском - 11. В Голосеевском и Деснянском - по 8 случаев. Соблюдайте элементарные правила, не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 31 154 случая коронавирусной инфекции. За сутки выявили 648 новых заболевших COVID-19.

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