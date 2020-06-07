В Киеве число инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 43 человека, двое больных умерли

Среди новых инфицированных – две девочки, которым по четыре года, и пятимесячный мальчик.

Количество жителей Киева, у которых подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19, увеличилось за сутки на 43 человека, умерли двое больных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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По его словам, среди новых инфицированных один – медицинский работник.

"Всего за период пандемии в Киеве 77 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3418 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет и две девочки, которым по четыре года. А также 16 мужчин от 22 до 82 лет и пятимесячный мальчик.

В больницы столицы были госпитализированы 12 пациентов. Остальные - в самоизоляции, под контролем медиков.

"Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Шевченковском - 9, Святошинском - 7, Соломенском районе - 6 случаев", - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработники.

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