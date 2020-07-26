До 25% сделанных тестов могут не выявлять коронавирус: в Минздраве назвали причины

На достоверность результата ПЦР-тестирования, как отметили в Минздраве, влияет несколько факторов.

До 20-25% ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию могут давать ложный отрицательный результат из-за различных факторов.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

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В Минздраве напомнили, что для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. Ошибочный результат может проявиться в случае, если вирус сконцентрировался в нижних отделах дыхательного тракта.

Также, добавили в Минздраве, на достоверность результата влияет соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 июля в Украине зафиксировано 64 849 случаев коронавирусной инфекции. 1 605 случаев – смертельные. На протяжении минувших суток подтвердилось 920 новых случаев COVID-19.

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