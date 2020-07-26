В Минздраве назвали регионы, в которых подтвердилось больше всего случаев COVID-19

Антилидеры по темпам распространения болезни - Львовская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, в которых за прошедшие сутки было зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил во время онлайн-брифинга.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 130, Ивано-Франковской - 88, Ровенской области - 81 и Закарпатской области - 67, и Киеве - 95", - сказал Степанов.

По его словам, за минувшие сутки было проведено 17 тыс. 717 тестов, из которых 12 тыс. 559 – методом ПЦР и 5 тыс. 158 - методом ИФА.

Количество случаев коронавируса в областях

Как сообщили в Минздраве, на данный момент в разрезе областей коронавирусная болезнь выявлена следующим образом:

Винницкая область - 2549 случаев;

Волынская область - 3560 случаев;

Днепропетровская область - 1329 случаев;

Донецкая область - 850 случаев;

Житомирская область - 1709 случаев;

Закарпатская область - 4841 случай;

Запорожская область - 734 случаи;

Ивано-Франковская область - 4025 случаев;

Кировоградская область - 693 случая;

м. Киев - 7620 случаев;

Киевская область - 3503 случаи;

Львовская область - 8832 случаи;

Луганская область - 120 случаев;

Николаевская область - 546 случаев;

Одесская область - 2907 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 5623 случая;

Сумская область - 430 случаев;

Тернопольская область - 2725 случаев;

Харьковская область - 3381 случай;

Херсонская область - 219 случаев;

Хмельницкая область - 1059 случаев;

Черновицкая область - 5592 случаи;

Черкасская область - 897 случаев;

Черниговская область - 711 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 26 июля в Украине зафиксировано 64 849 случаев коронавирусной инфекции. 1605 случаев – смертельные.

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