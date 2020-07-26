В Минздраве назвали регионы, в которых подтвердилось больше всего случаев COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, в которых за прошедшие сутки было зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19.
Читайте такжеВ Киеве закрылся на карантин монастырь ПЦУ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил во время онлайн-брифинга.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 130, Ивано-Франковской - 88, Ровенской области - 81 и Закарпатской области - 67, и Киеве - 95", - сказал Степанов.
По его словам, за минувшие сутки было проведено 17 тыс. 717 тестов, из которых 12 тыс. 559 – методом ПЦР и 5 тыс. 158 - методом ИФА.
Количество случаев коронавируса в областях
Как сообщили в Минздраве, на данный момент в разрезе областей коронавирусная болезнь выявлена следующим образом:
Винницкая область - 2549 случаев;
Волынская область - 3560 случаев;
Днепропетровская область - 1329 случаев;
Донецкая область - 850 случаев;
Житомирская область - 1709 случаев;
Закарпатская область - 4841 случай;
Запорожская область - 734 случаи;
Ивано-Франковская область - 4025 случаев;
Кировоградская область - 693 случая;
м. Киев - 7620 случаев;
Киевская область - 3503 случаи;
Львовская область - 8832 случаи;
Луганская область - 120 случаев;
Николаевская область - 546 случаев;
Одесская область - 2907 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ровенская область - 5623 случая;
Сумская область - 430 случаев;
Тернопольская область - 2725 случаев;
Харьковская область - 3381 случай;
Херсонская область - 219 случаев;
Хмельницкая область - 1059 случаев;
Черновицкая область - 5592 случаи;
Черкасская область - 897 случаев;
Черниговская область - 711 случаев.
Напомним, по состоянию на утро 26 июля в Украине зафиксировано 64 849 случаев коронавирусной инфекции. 1605 случаев – смертельные.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram