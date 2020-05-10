В Харькове за сутки подтверждены 26 случаев COVID-19, два человека умерли
В Харьковской области за последние сутки лабораторно подтверждены 44 случая заболевания COVID-19, более половины из которых - в Харькове.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в Telegram.
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Так, за прошедшие сутки в Харькове выявлены 26 инфицированных коронавирусом. Всего в городе зафиксировано около 60% всех случаев болезни COVID-19 по области.
По словам Кучера, также скончались 2 человека - харьковчанки (48 и 56 лет). У обеих были серьезные сопутствующие заболевания.
Всего с начала пандемии в Харьковской области выявили 572 человек, зараженных коронавирусом. При этом 67 человек выздоровели, 16 - умерли.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 мая в Украине лабораторно подтверждены 15 232 случая заражения коронавирусом. 391 случай – летальный. За сутки от болезни погибли 15 человек.
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