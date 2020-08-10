"Напихали, как селедку": в Харькове и Николаеве больницы с больными COVID-19 заполнены под завязку (видео)

Медики готовятся принимать больных в кородирах.

В Николаевской инфекционной больницы заняты все палаты, однако больные коронавирусом продолжают поступать. Врачи готовятся принимать инфицированных в коридорах.

Об этом сообщила директор КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" Светлана Федорова, пишет ТСН.

"Заняты все кровати, все предбанники заняты. Напихали, как селедку, этих коек", - показала больницу директор.

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Сестринские тоже пришлось переделать под палату.

"Больные продолжают поступать. Я хочу успокоить жителей нашего города: даже если вы поступите в коридор, мы примем всех и предоставим качественную помощь всем. Надеюсь, с завтрашнего дня решится вопрос с 1-й горбольницей, которая является больницей "первой линии", и она откроется", - сказала Федорова.

Она также напомнила о правилах карантина и необходимости их соблюдать.

"Соблюдайте правила безопасности. Если вы во что-то не верите, берегите тех, кто вокруг вас. Вы можете переболеть в легкой форме, а другие - нет. Не берите грех на душу", - отметила врач.

Федорова добавила, что вечером 9 августа от осложнений из-за коронавируса умер 86-летний мужчина. Он был жителем Николаева. В реанимации находится его жена.

Ситуация с коронавирусом в Харькове

Что касается Харькова, то там областная инфекционная больница и областной диспансер радиационной защиты населения, которые принимают больных COVID-19, заполнены.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер, экс-советник председателя Харьковской обладминистрации Наталья Попова.

"Реанимации под завязку", - отметила волонтер, добавив, что вечером 9 августа часть пациентов с взрослой инфекционной больницы была переведена в детскую.

"Утром во взрослом 242 пациента, в диспансере - 85", - добавила Попова.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 10 августа

По состоянию на 10 августа в Николаевской области обнаружили 11 новых больных, еще 9 ожидают подтверждения. Всего болеют 216 человек.

В настоящее время на Харьковщине заболеваемость коронавирус выросла на 2,4%.

По состоянию на утро 10 августа на COVID-19 в Украине заболели 81 тыс. 957 человек.

За прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Львовской области - 130, в Ивано-Франковской области - 121, в Харьковской области - 117 и Черновицкой области - 108.

В общем выздоровели 44 тыс. 359 человек, зарегистрировано 1 тыс. 922 летальных случая.

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