На Донбассе умер еще один больной COVID-19
18:06, 07 июня 2020Страна
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Жертвой коронавируса стал 60-летний мужчина в Покровске.
Иллюстрация REUTERS
В Донецкой области за минувшие сутки зафиксировали 26 новых больных COVID-19 и один смертельный случай.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
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По его словам, лабораторно подтверждены новые случаи коронавируса на Донбассе: по одному в Мариуполе, Николаевке, Шаховской ОТГ, Дружковке, Покровске, Бахмуте и Покровском, Волновахском и Марьинском районах; два - в Лиманской ОТГ, 5 - в Краматорске; 9 - в Славянске.
В прошедшие сутки умер 60-летний мужчина в Покровске.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработники.
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