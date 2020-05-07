В Донецкой области количество зараженных COVID-19 возросло до 89 человек

За сутки в области официально зафиксировали три случая инфицирования - два в Мариуполе, один в Константиновке.

В Донецкой области количество больных коронавирусом возросло до 89 человек.

Трое медработников выздоровели в течение этих суток - второй ПЦР-тест на COVID-19 у всех показал отрицательный результат, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко вечером в среду, 6 мая.

"Это фельдшер скорой помощи из Мариуполя, а также медсестра и санитарка по Бахмуту. Кроме того, 30 контактных лиц по одному из подтвержденных случаев по Бахмуту также получили отрицательные результаты на наличие коронавируса - ПЦР-исследования их материалов проводили в Киеве", - отметил Кириленко.

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За сутки в области официально зафиксировали три случая инфицирования - два в Мариуполе, один в Константиновке.

"Среди мариупольцев с положительным результатом на COVID-19 - девятилетний ребенок из семьи ранее инфицированного, а также 63-летняя пенсионерка из круга контактных лиц по Областной больнице интенсивного лечения. В Константиновке коронавирусную болезнь диагностировали у 54-летней женщины, которая в начале мая вернулась из России и кроме того, контактировала с лицом, у которого также подтверждено наличие коронавируса", - сообщил председатель ОГА.

Всего в Донецкой области три человека скончались, 17 выздоровели, 69 продолжают лечение.

Как сообщал ранее УНИАН, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что карантин в городе фактически завершен.

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