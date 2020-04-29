В Днепре инфицированная коронавирусом женщина родила здорового малыша
19:43, 29 апреля 2020Страна
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Новорожденный мальчик абсолютно здоров, сообщают в больнице.
Мальчик не имеет признаков коронавирусной инфекции / фото: ua.depositphotos.com
В Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова у матери с положительным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции родился здоровый ребенок.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.
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"В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил. Маму к нам доставили с положительным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров - 3,5 кг, 54 см", - написал он.
Как сообщал УНИАН, в Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирус, обозначили соответствующим объявлениям.
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