В Днепре инфицированная коронавирусом женщина родила здорового малыша

Новорожденный мальчик абсолютно здоров, сообщают в больнице.

В Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова у матери с положительным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции родился здоровый ребенок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

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"В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил. Маму к нам доставили с положительным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров - 3,5 кг, 54 см", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирус, обозначили соответствующим объявлениям.