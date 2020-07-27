В Днепре у двух людей подтвердили коронавирус после празднования свадьбы на 150 человек

На мероприятии присутствовали жители разных регионов Украины.

У двух жителей Новомосковска после празднования свадьбы в одном из кафе Днепра подтвердили коронавирус, всего на вечеринке присутствовали 150 человек.

Об этом заявила главный специалист управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Маргарита Малышева, пишет МОСТ-Днепр.

На прошлой неделе в областную Госпродпотребслужбу поступило сообщение от Днепровского городского отдела лабораторных исследований о том, что у двух ромов из Новомосковска лабораторно подтвержден COVID-19. По данным эпиданамнеза инфицированные были гостями на свадьбе. Кроме них на застолье присутствовали 150 человек из разных регионов Украины.

Читайте такжеКоронавирус в общежитии КПИ: стало известно, когда и у кого обнаружили болезни (видео)

По словам Малышевой, руководителем учреждения предоставлено договор аренды помещения кафе и кухни с этими же лицами для проведения развлекательных мероприятий сроком один месяц.

Чиновница добавила, что кафе, где провели массовое мероприятие, закрыли на момент расследования.

В связи с нарушением карантинных мероприятий Госпродптребслужба написала заявление в полицию о привлечении ответственных лиц к административной/уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, с начала пандемии лабораторно подтверждено 65 тыс. 656 случаев коронавируса в Украине, за сутки - 807 новых.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram