цей матеріал доступний українською

Коронавирус в Украине: на Буковине зафиксирован антирекорд

05:05, 21 августа 2020
Страна
18 0
В Черновицкой области за сутки обработано 752 образца тестов на коронавирус / УНИАН

За четверг, 20 августа, в Черновицкой области зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения смертельным коронавирусом – 208 случаев.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

«Имеем такую ситуацию, потому что, очевидно, немало буковинцев руководствуются в жизни принципом «что должно быть, того не миновать». Не важно, что есть угроза заболеть, главное, чтобы сегодня мне было хорошо. Чтобы я мог пойти на свадьбу, потанцевать, посетить службу в церкви, и все это без маски. Я так хочу, потому что все так делают», - прокомментировал Осачук.

По его данным, в Черновицкой области за сутки обработано 752 образца тестов на коронавирус.

фото Сергей Осачук/Facebook

Читайте такжеЧерновцы в красной, Харьков и Львов - в оранжевой: в Украине обновили разделение на карантинные зоны (карта)

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter