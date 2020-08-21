Коронавирус в Украине: на Буковине зафиксирован антирекорд

Впервые на Буковине суточное количество случаев заражения коронавирусом превысило две сотни.

За четверг, 20 августа, в Черновицкой области зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения смертельным коронавирусом – 208 случаев.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

«Имеем такую ситуацию, потому что, очевидно, немало буковинцев руководствуются в жизни принципом «что должно быть, того не миновать». Не важно, что есть угроза заболеть, главное, чтобы сегодня мне было хорошо. Чтобы я мог пойти на свадьбу, потанцевать, посетить службу в церкви, и все это без маски. Я так хочу, потому что все так делают», - прокомментировал Осачук.

По его данным, в Черновицкой области за сутки обработано 752 образца тестов на коронавирус.

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Автор: Денис Прядко