В Черновицкой области погиб 5-месячный младенец с подозрением на COVID-19

У мальчика была ВИЧ-инфекция и врожденный порок сердца.

За прошедшие сутки в Черновицкой области с подозрением на COVID-19 погибло 5-месячный младенец.

Мальчик имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию и ВИЧ-инфекцию от матери. Женщина была неблагосклонна к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру. Ребенок умер в областной детской больнице, сообщает пресс-служба ОГА.

Кроме того, зафиксировали еще 4 летальных случая с подтвержденным коронавирусом.

Женщина 1937 года из Герцаивского района имела двухстороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца. Умерла в Кицманской центральной районной больницы.

83-летний черновчанин, который перенес второй инфаркт. Имел гипертонию, сахарный диабет, двухстороннюю пневмонию. Умер в городской больнице №1.

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Женщина с Глыбоччины, 1941 года рождения, имела двухстороннюю пневмонию, длительное время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерла в областной клинической больнице.

Женщина 1968 года рождения из Сторожинецкого района. Болела гипертонией, имела избыточный вес. Из-за пневмонии долгое время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Умерла в областной клинической больнице.

Общее количество зарегистрированных летальных случаев от коронавируса на Буковине – 98.

За минувшие сутки в области зафиксировали 72 новых случая COVID-19. Самому старшему больному - 82 года, а самому младшему - 1 год. Среди новых больных 38 женщин, 34 мужчины и 9 детей.

Новые случаи инфицирования обнаружили:

в Черновцах – 22

в Сторожинецком районе - 11

в Заставнивском районе - 1

в Глыбоцком районе - 6

в Кицманском районе - 20

в Герцаивском районе - 4

в Новоселицком районе - 4

в Сокирянском районе - 1

в Кельменецком районе - 1

в Хотинском районе - 1

в Путильском районе - 1

Как сообщал ранее УНИАН, в Черновицкой области коронавирусом заразился месячный дребенок.

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