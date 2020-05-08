В Черновицкой области подтвердили почти полсотни новых случаев заражения COVID-19
7 мая в Черновицкой области подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусом, всего в области – 2097.
"На Буковине сегодня, 7 мая, официально подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом, 22 из них – в Черновцах. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2097 человек", - сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook.
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В этот же день в области на COVID-19 проверили 418 образцов.
Еще 40 жителей Буковины выздоровели от коронавируса. "Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 298 человек", – рассказал Осадчук.
Кроме того, 11 мая состоится заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем планируется решить, каким будет режим адаптивного карантина на Буковине.
Как сообщал ранее УНИАН, в целом за все время пандемии в Украине заболели 13691 человек, из них 933 детей и 2660 медработников. В общем выздоровели 2396 человек, умерли от коронавируса 340 человек.
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