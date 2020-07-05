В Черновицкой области количество случаев коронавируса перевалило за пять тысяч

4 июля подтверждено еще 30 новых случаев заражения COVID-19.

По состоянию на 4 июля, общая численность инфицированных коронавируса людей в Черновицкой области составляет 5002.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"Количество больных коронавирус в Черновицкой области пересекла отметку в 5000. Число инфицированных от первого установленного случае - 5002. 4 июля подтверждено еще 30 новых случаев заражения COVID-19. Всего лабораторный центр обработал 282 образцов. От вируса сегодня выздоровели 39 человек", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 4 июля зарегистрировано 47 тыс. 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 227 летальных, 21 тыс. 155 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 914 новых случаев.

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