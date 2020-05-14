В Черниговской области погиб 5-месячный младенец с подозрением на COVID-19
За прошедшие сутки в Черновицкой области с подозрением на COVID-19 погибло 5-месячный младенец.
Мальчик имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию и ВИЧ-инфекцию от матери. Женщина была неблагосклонна к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру. Ребенок умер в областной детской больнице, сообщает пресс-служба ОГА.
Кроме того, зафиксировали еще 4 летальных случая с подтвержденным коронавирусом.
Женщина 1937 года из Герцаивского района имела двухстороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца. Умерла в Кицманской центральной районной больницы.
83-летний черновчанин, который перенес второй инфаркт. Имел гипертонию, сахарный диабет, двухстороннюю пневмонию. Умер в городской больнице №1.
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Женщина с Глыбоччины, 1941 года рождения, имела двухстороннюю пневмонию, длительное время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерла в областной клинической больнице.
Женщина 1968 года рождения из Сторожинецкого района. Болела гипертонией, имела избыточный вес. Из-за пневмонии долгое время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Умерла в областной клинической больнице.
Общее количество зарегистрированных летальных случаев от коронавируса на Буковине – 98.
За минувшие сутки в области зафиксировали 72 новых случая COVID-19. Самому старшему больному - 82 года, а самому младшему - 1 год. Среди новых больных 38 женщин, 34 мужчины и 9 детей.
Новые случаи инфицирования обнаружили:
- в Черновцах – 22
- в Сторожинецком районе - 11
- в Заставнивском районе - 1
- в Глыбоцком районе - 6
- в Кицманском районе - 20
- в Герцаивском районе - 4
- в Новоселицком районе - 4
- в Сокирянском районе - 1
- в Кельменецком районе - 1
- в Хотинском районе - 1
- в Путильском районе - 1
Как сообщал ранее УНИАН, в Черновицкой области коронавирусом заразился месячный дребенок.
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