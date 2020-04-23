"Держались сколько могли": в Чернигове зафиксировали первый случай коронавируса
В Чернигове 22 апреля зафиксировали первый случай коронавируса.
Об этом в Fаcebook сообщил заместитель городского головы Чернигова Александр Ломако.
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"Мы держались, сколько могли, но...Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем. Больная находится в инфекционном отделении 2-й городской больницы, женщина без осложнений. Сейчас оперативно устанавливается история ее контактов. В доме, где она проживает проводится дезинфекция", - написал Ломако.
Он также добавил, что у ее мужа экспресс-тест показал отрицательный результат, а в ближайшее время ему будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.
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