"Держались сколько могли": в Чернигове зафиксировали первый случай коронавируса

Инфицированной оказалась 56-летняя женщина.

В Чернигове 22 апреля зафиксировали первый случай коронавируса.

Об этом в Fаcebook сообщил заместитель городского головы Чернигова Александр Ломако.

Читайте такжеВ Одесской области COVID-19 диагностировали у младенца

"Мы держались, сколько могли, но...Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем. Больная находится в инфекционном отделении 2-й городской больницы, женщина без осложнений. Сейчас оперативно устанавливается история ее контактов. В доме, где она проживает проводится дезинфекция", - написал Ломако.

Он также добавил, что у ее мужа экспресс-тест показал отрицательный результат, а в ближайшее время ему будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.