В больницах нельзя посещать только пациентов с COVID-19, в отношении других больных запретов не существует - Степанов

По словам министра, для посещения больных, не инфицированных COVID-19, не нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине запрещено посещение в больницах только пациентов с COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«У нас на сегодняшний день не существует каких-либо запретов относительно посещения (больных в больницах - УНИАН), это во-первых. Во-вторых, у нас не существует обязательного условия при посещении иметь справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования», - сказал он.

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«Единственный запрет касается больных COVID-19, которые находятся в больницах с этим диагнозом. Их посещать нельзя», - добавил министр.

В то же время Степанов призвал граждан, которые хотят посетить больных в больнице, сначала убедиться, не имеют ли они симптомов, свидетельствующих о признаках инфицирования коронавирусом или другими инфекционными болезнями.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 1 106 новых случаев COVID-19.

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