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На Запорожье инфицированная коронавирусом в России женщина заразила нескольких человек

13:54, 24 мая 2020
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Иллюстрация REUTERS

В воскресенье, 24 мая, в больнице в Бердянске Запорожской области госпитализировали мать и дочь, которые контактировали с ранее госпитализированной больной COVID-19 женщиной.

Об этом сообщается на сайте Бердянского горсовета.

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Отмечается, что инфицированная женщина 16 мая прибыла из Москвы (РФ) в Бердянск. До госпитализации 19 мая она нарушила требования самоизоляции и контактировала с семьей знакомых, которые сегодня и были госпитализированы после получения результатов ПЦР-теста.

Кроме того, медики разыскивают еще одну женщину, ехавшую с инфицированной коронавирусом одним микроавтобусом из РФ.

На сегодня в Бердянске COVID-19 болеют пять человек. Четыре человека уже вылечились. Также зарегистрирован летальный случай.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине лабораторно подтверждено 20 986 случаев коронавирусной болезни, 617 из них – летальные. В то же время 7 108 пациентов выздоровели.

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