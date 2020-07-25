В Бердянске значительно возросло количество инфицированных коронавирусом работников скорой

Только у 7 работников есть клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры.

Количество сотрудников Бердянской подстанции скорой медицинской помощи (СМП), у которых обнаружили коронавирус, возросло до 19 человек.

Об этом сообщается на странице коммунального учреждения «Территориальное медицинское объединение «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Запорожского областного совета в Facebook.

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Так, по состоянию на вечер 24 июля 19 работников Бердянской подстанции СМП имели положительный ПЦР-тест на коронавирус. Отмечается, что только у 7 работников есть клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры. Все инфицированные находятся под наблюдением семейных врачей.

Каждому из работников подстанции сделано два теста на коронавирус, в случае двойного отрицательного теста такой работник будет допущен к работе, заявили в областном центре.

На территории подстанции продезинфицированы все помещения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 июля в Бердянске на подстанции скорой медицинской помощи коронавирус выявили у 10 медиков.

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