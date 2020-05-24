В украинской армии подтвердились еще 14 случаев COVID-19

Всего за время пандемии в армии от коронавируса выздоровел 91 человек, два случая оказались летальными.

На сегодня в рядах ВСУ коронавирусной болезнью болеют 62 человека. За минувшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заражения.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

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«Четыре военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время также находятся в изоляторе воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Кроме того, один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре “ГВКГ”. Состояние пациента средней тяжести, получает необходимое лечение.

Всего за время пандемии в армии от коронавируса выздоровел 91 человек, два случая оказались летальными. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 259 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня – 40 человек.

Напомним, на сегодня в Украине лабораторно подтверждено 20 986 случаев коронавирусной болезни (+ 406 сутки). 617 из них – летальные, за сутки от коронавируса умерли 12 пациентов.

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