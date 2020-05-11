В армии новых случаев COVID-19 за сутки не зафиксировано
В Вооруженных силах Украины за сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ y Facebook.
Читайте такжеС сегодняшнего дня карантин в Украине ослаблен
«По состоянию на 07:00 11 мая в Вооруженных силах Украины болеет 41 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 54 человека и 2 летальных случая», - говорится в сообщении.
В то же время, на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 314 человек. Количество военнослужащих у которых истекает срок изоляция в ближайшие три дня - 39 человек.
«За минувшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрировано», - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 648 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 416 новых случаев заражения и 17 смертей от коронавирусной болезни.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире