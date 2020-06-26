Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине уже готовят больницы второй волны - Степанов

Глава Минздрава признал, что количество инфицированных украинцев выросло после смягчения карантина.

В Украине эффективность лечения коронавируса COVID-19 значительно выше, чем в странах Евросоюза, а процент летальных исходов в разы меньше.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Эффективность лечения в нашей стране намного лучше, чем в европейских странах, летальность составляет 2,6%, в отличие от Германии, где 4%, или Испании, где 9,5%", - сказал министр.

При этом глава Минздрава признал, что количество инфицированных украинцев выросло после смягчения карантина.

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"Две недели я предупреждал, что, в том числе из-за легкомысленного отношения к правилам, рекомендациям Минздрава, мы и видим рост количества инфицированных... Эти правила мы установили, смягчая карантин для запуска экономики, понимая людей, которые устали. Это ношение маски, соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками... К сожалению, мы увидели рост, и что меня больше всего беспокоит – что у нас в некоторых областях рост очень большой и большая нагрузка на больницы первой волны. Мы уже начали разворачивать больницы второй и третьей волны", - рассказал он.

Также Степанов заявил, что в больницах первой волны предусмотрено 3000 коек для больных коронавирусом.

"В целом по Украине показатель (заполненности коек - ред.) не превышает 16%, но в некоторых регионах превысил 60% и 50%. Там мы начинаем готовить больницы второй волны", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 июня в Украине выявлено 41 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1086 летальных, 18 299 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1109 новых случаев коронавируса.

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